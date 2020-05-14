العراق يوضح موقفه من الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط

2020/05/14 | 00:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد علي علاوي القائم بأعمال وزير النفط العراقي يوم الأربعاء التزام العراق الكامل باتفاق خفض إنتاج الخام الذي توصلت إليه أوبك وحلفاء لها، وفق ما نقلت رويترز.

وكانت أوبك وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، اتفقوا في ابريل نيسان على خفض جديد للمعروض من أول مايو أيار من أجل دعم السوق، عقب تراجع حاد في الطلب من جراء الإغلاقات الشاملة الرامية إلى احتواء فيروس كورونا المستجد.

وتراجعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة الأربعاء رغم أول تراجع في مخزونات الخام الأمريكية منذ يناير كانون الثاني، إذ أجج رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بواعث القلق بتصريحات قاتمة تحذر من أشهر عديدة قد يستغرقها تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا.

كان النفط قد صعد توقعا لتعافي الطلب على الوقود، في الوقت الذي يخفض فيه المنتجون الإمدادات للحد من تخمة المعروض في خضم الجائحة.



لكن الخام تراجع اليوم هو وسائر الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم بفعل إشارات حكومية على أن الانتعاش قد يستغرق وقتا.

وتحدد سعر التسوية لخام القياس العالمي برنت على انخفاض 79 سنتا بما يعادل 2.6 بالمئة إلى 29.19 دولار للبرميل.



وأغلقت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 49 سنتا أو 1.9 بالمئة عند 25.29 دولار للبرميل.

أعطى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي تقييما متشائما للاقتصاد الأمريكي يوم الأربعاء وجدد تشككه في أسعار الفائدة السلبية.

وقال بوب ياوجر، مدير عقود الطاقة لدى ميزوهو في نيويورك، ”ثمة سحابة سوداء بسبب ذلك..



كانت تصريحات من السلبية بحيث بددت حتى أثر تقرير (مخزون النفط الأمريكي الأسبوعي) الذي كان ببساطة الأكثر مدعاة لرفع الأسعار منذ يناير كانون الثاني.“

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام انخفضت 745 ألف برميل الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعها 4.1 مليون برميل.

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