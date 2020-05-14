الكاظمي يستقبل كادر العمل الدرامي الكبير لقناة الشرقية

2020/05/14 | 00:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ بعد‭ ‬ان‭ ‬منح‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬العراقي‭ ‬المستقل‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬قلادة‭ ‬الابداع‭ ‬مع‭ ‬التكريم‭ ‬المعنوي‭ ‬والمادي‭ ‬لنجوم‭ ‬العمل‭ ‬الدرامي‭ ‬الكبير‭ ‬كما‭ ‬مات‭ ‬الوطن‭ ‬،‭ ‬جاءت‭ ‬التفاتة‭ ‬اخرى‭ ‬حيث‭ ‬استقبل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي،‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬الاربعاء،‭ ‬الكادر‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الدرامي‭ ‬العراقي‭ (‬كمامات‭ ‬وطن‭ ) ‬الذي‭ ‬انتجته‭ ‬قناة‭ ‬الشرقية‭ ‬،‭ ‬المصنفة‭ ‬الاولى‭ […]

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