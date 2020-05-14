‭ ‬خبراء‭ ‬يكشفون‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭  ‬أسباب‭ ‬اختراق‭ ‬سيناء‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬بئر‭ ‬العبد

2020/05/14 | 00:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصر‭ ‬تلوح‭ ‬بكل‭ ‬الخيارات‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬المياه‭ ‬مع‭ ‬اثيوبيا‭ ‬ القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ في‭ ‬اول‭ ‬يوم‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬علي‭ ‬رفض‭ ‬السودان‭ ‬التوقيع‭ ‬علي‭ ‬الاتفاق‭ ‬الثنائي‭ ‬مع‭ ‬اثيوبيا‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضه‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الري‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬الاقتراح‭ ‬الاثيوبي‭ ‬محاوله‭ ‬من‭ ‬اثيوبيا‭ ‬الالتفاف‭ ‬علي‭ ‬اتفاق‭ ‬واشنطن‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬اتفاق‭ ‬يلزمها‭ ‬باتخاذ‭ […]

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