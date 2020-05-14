2020/05/14 | 00:20 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصر تلوح بكل الخيارات في صراع المياه مع اثيوبيا القاهرة – مصطفى عمارة في اول يوم رد فعل علي رفض السودان التوقيع علي الاتفاق الثنائي مع اثيوبيا حول سد النهضه اكد مصدر بوزارة الري في تصريحات خاصه ان الاقتراح الاثيوبي محاوله من اثيوبيا الالتفاف علي اتفاق واشنطن والتخلص من اي اتفاق يلزمها باتخاذ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خبراء يكشفون لـ الزمان أسباب اختراق سيناء من منطقة بئر العبد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خبراء يكشفون لـ الزمان أسباب اختراق سيناء من منطقة بئر العبد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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