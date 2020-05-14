التحقيق الدولي في جرائم داعش بالعراق يتقدم بفضل بيانات الهواتف

2020/05/14 | 00:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم‭ ‬المتحدة‭- ‬الزمان‭ ‬ سجَّلت‭ ‬لجنة‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تجري‭ ‬تحقيقات‭ ‬حول‭ ‬جرائم‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ -‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬‮«‬تقدما‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬التوصّل‭ ‬إلى‭ ‬أدلة‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬خصوصا‭ ‬بفضل‭ ‬البيانات‭ ‬الهاتفية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لرئيس‭ ‬اللجنة‭.‬ وفي‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬وهو‭ ‬الرابع‭ ‬الذي‭ ‬قدّمته‭ ‬اللجنة‭ ‬الإثنين‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬وحصلت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ […]

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