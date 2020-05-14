التعليم : معالجة حالات الراسبين أو الذين لم يؤدوا الإمتحانات التكميلية

2020/05/14 | 00:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، معالجة حالات الطلبة الراسبين أو الذين لم يؤدوا الإمتحانات التكميلية للسنة الدراسية 2018 /2019.

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