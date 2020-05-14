خالد كبيان رئيساً لاتحاد السباحة

2020/05/14 | 00:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حصل خالد كبيان على ثقة الهيئة العامة للاتحاد العراقي المركزي للسباحة، في انتخابات الاتحاد التي جرت اليوم وحضرها 18 عضوا من اصل 27 عضوا يمثلون الهيئة العامة ،التي منحت ثقتها لكبيان لمنصب رئيس الاتحاد العراقي للسباحة.واشرف على هذه الانتخابات لجنة تشكلت من السادة سمير الموسوي،خليل ياسين وعلي عباس كما حضرها بصفة مراقب عضو الاتحاد الدولي للسباحة والامين العام للاتحاد الاسيوي للسباحة طه سليمان الكشري وبواسطة تقنية الفيديو،كما حضرها كمتابعين الدكتور حسين العميدي رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة والدكتور اسعد لازم عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة.

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