الدفاع الأمريكية: تركيا نقلت اهتمامها من شرق الفرات إلى إدلب وليبيا

2020/05/14 | 00:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أن أنقرة عدّلت اهتمامها من مناطق شرق الفرات، إلى #إدلب و #ليبيا، حيث نقلت عشرات الآلاف من العناصر التي تدعمها إلى المحافظة السورية الشمالية، و5 آلاف إلى شمال إفريقيا، للمشاركة في…

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