2020/05/14 | 00:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الأزمة في النجف توجه الأجهزة الأمنية بعدم السماح لأي شخص بالدخول للمحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/14 | 00:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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