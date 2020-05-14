القاموس القرآنى : ( كبر ) ومشتقاته ( 1 ) - أحمد صبحى منصور

2020/05/14 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور القاموس القرآنى : ( كبر ) ومشتقاته ( 1 ) مقدمة : نستعرض هذا المصطلح بمناسبة كلمة ( أكابر ) في قوله جل وعلا : ( وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ ......





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