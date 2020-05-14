مشروع قرار جديد لـهدنة كورونا العالمية أمام مجلس الأمن

2020/05/14 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم‭ ‬المتحدة‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭),- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قدّمت‭ ‬ألمانيا‭ ‬وإستونيا‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدوليينصّ‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬نزاعات‭ ‬عدة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬خلال‭ ‬تفشي‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬ليحل‭ ‬مكان‭ ‬نص‭ ‬مشابه‭ ‬صاغته‭ ‬فرنسا‭ ‬وتونس‭ ‬ومنعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إقراره‭.‬ويطالب‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬اقترحه‭ ‬عضوان‭ ‬غير‭ ‬دائمين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬والذي‭ ‬يشمل‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ […]

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