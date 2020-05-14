السؤال والجواب في الفساد

2020/05/14 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د فاتح عبدالسلام لماذا‭ ‬القلق‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬الذي‭ ‬ينتفض‭ ‬دائماً‭ ‬ضد‭ ‬الفساد‭ ‬إذا‭ ‬حاربت‭ ‬الحكومة‭ ‬الفساد‭ ‬؟‭ ‬سؤال‭ ‬بسيط‭ ‬للغاية‭ ‬يتوافر‭ ‬ضمناً‭ ‬على‭ ‬جوابه‭ ‬ويريح‭ ‬البلاد‭ ‬والعباد‭ .‬ الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬لايريد‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬الحكومة‭ ‬جادة‭ ‬في‭ ‬ضرب‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬منه‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬الهوامش‭ ‬والمخلفات‭ ‬المتناثرة‭ ‬والمبعثرة‭ ‬،‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يخيف‭ ‬ديناصورات‭ ‬الفساد‭ […]

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