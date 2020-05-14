حركة التغيير: بغداد قطعت حصة الاقليم من الموازنة لعدم التزام اربيل بتسليم واردات النفط

2020/05/14 | 00:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين عضو حركة التغيير الكردية امين بكر، بان حكومة بغداد المركزية قطعت حصة الاقليم من الموازنة لعدم التزام اربيل بتسليم واردات النفط.وقال بكر في حديث لقناة “العهد” بان “ترشيح فؤاد حسين للخارجية يجب ان لا يؤثر على العلاقات بين بغداد واربيل ” داعيا بغداد الى “ان تتحاور مع باقي الأحزاب الكردية وعدم الاقتصار على الحزب الديمقراطي […]

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