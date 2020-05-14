النجف تغلق حدودها وتدخل حالة الإنذار القصوى بسبب مناسبة دينية

2020/05/14 | 00:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت خلية الأزمة المحلية الخاصة بمكافحة كورونا في النجف يوم الأربعاء غلق حدودها وعدم السماح بدخول الوافدين ودخول حالة الإنذار القصوى خشية إقامة تجمعات بمناسبة دينية.

وقالت خلية الأزمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "وجهت الأجهزة الامنية بعدم السماح لأي شخص بالدخول للمحافظة بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي".

وأشارت إلى أنها قررت غلق المدينة القديمة بالكامل من الساعة الخامسة عصراً ومحاسبة اي شخص يخالف التعليمات.

وتابعت الخلية أن "القوات الامنية سوف تدخل حالة الإنذار القصوى (ج)".

ولفتت إلى "استثناء الاعلاميين من الضوابط لتسهيل عملهم"، موجهة في الوقت نفسه السيطرات الخارجية بتسهيل دخول الحالات الانسانية.

ويتدفق آلاف الزوار على ضريح الإمام علي في النجف بهذه المناسبة في كل عام، إلا أن السلطات العراقية تحظر التجمعات العامة بسبب جائحة كورونا.

وتأتي هذه الإجراءات خشية عدم التزام السكان بإجراءات الصحة ومحاولة الوصول إلى الضريح رغم الحظر المفروض.

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