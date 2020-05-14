الناطق باسم الصحة ينفي تسجيل أي إصابة لحمايات رئيس الوزراء بكورونا

2020/05/14 | 00:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر تسجيل إي إصابة لحمايات رئيس الوزراء بفيروس كورونا.

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