الصحة العالمية: كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد

2020/05/14 | 01:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا قد يبقى مع البشرية إلى الأبد ليستوطن كالفيروس المسبب لمرض الإيدز.وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بالمنظمة مايك ريان، في إفادة صحفية عبر الإنترنت: “من المهم أن نعلن صراحة: يمكن أن يصبح هذا الفيروس فيروسا مستوطنا آخر في مجتمعاتنا وقد لا يختفي أبدا”.وأضاف: “أرى أنه من الضروري […]

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