وزير العمل يحدد موعد دفع رواتب الرعاية لآيار وحزيران ويكشف عن موافقة اولية لصرفه شهريا

2020/05/14 | 01:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، الاربعاء (14 آيار 2020)، سعي الوزارة لدفع...





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