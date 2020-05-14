بسبب كورونا.. الإيرانيون يحيون ليلة القدر بسياراتهم

2020/05/14 | 01:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع المئات من الإيرانيين في العاصمة طهران في موقف للسيارات تابع لمتنزه ايرام وقاموا بإحياء ليلة القدر من داخل سياراتهم بسبب فيروس كورونا.ويحيي الإيرانيون ليالي 19 و21 و23 من رمضان كليلة القدر ويقومون بالصلاة والعبادة داخل المساجد حتى موعد الإمساك.

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