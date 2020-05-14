الطابق ١٥ .. فنتازيا وطن! - طه رشيد

2020/05/14 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طه_رشيد ابتداء لا بد من تسجيل الاعجاب بالفنان اياد راضي كممثل كوميدي من طراز متفرد، حيث اظهر طاقة خلاقة بتجسيد شخصيات متنوعة، وهو نادرا ما يكرر نفسه.



لكن هناك اسفاف بالكوميديا في بعض اعماله المسرحية مما ابعد المتفرج ینأی بنفسه عن متابعة جهوده المثابرة بتحقيق نجومية من طراز مختلف.الا ان ما قدمه، راضي، في حلقة "الطابق ١٥" قبل ايام يختلف تماما عن بقية اعماله.



اذ نراه ممثلا جادا بكل ما ......





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