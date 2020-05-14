القوانين وتأثيرها على تهذيب أو استهتار الرجال - فؤاده العراقيه

2020/05/14 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاده_العراقيه على أي أساس تكون عقوبة الرجل الزاني أخف من عقوبة المرأة الزانية ؟هذه ليست دعوة للزنا أكيد، فالزنا والخيانة هم من ابشع الجرائم التي ترتكب بحق الشريك حيث يجتمع بهما خصال الجبن والكذب والخديعة، والأدهى من هذا كله هو التمييز ما بين عقوبة المرأة والرجل..



أما الأسباب التي أدت لهذا التمييز فهي مرتبطة بجذور ذكورية العقل العربي الذي وضع الفروقات ما بين الجنسين لتمتد للديانات والطوائف والقوميات ول ......





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