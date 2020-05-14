-خريف الكرز- الرواية التي منعت في بعض الدول. ج (11) - احمد جمعة

2020/05/14 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_جمعة حول الطاولة الدائرية، ذات الأعمدة الرصاصية والسطح الزجاجي تجاذب الاثنان أطراف الحديث وأمامها كأسي مارتيني وصَحن قطع أجبان مع زيتون، لم يكن هناك صوت للموسيقى أو صورة للتلفزيون أو همس لشيء ما حولهما، كانت عيناه ناعستين دلالة على غفوة رشيقة مباغتةٍ تركت أثرها على صوته الرخيم مكتوماً، كان المكان بارداً وقد سَرَت رعشة خفيفة في بدن شيري التي أوشكت على البوح برغبتها في إطفاء مكيف الهواء الذي أشاع في الغر ......





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