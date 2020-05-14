ليلى زاهر: أبي كان يتعامل معي مثل فتحي البرنس

2020/05/14 | 01:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر عن النجاح الذي يحققه والدها من خلال أداء شخصية فتحي في مسلسل “البرنس” المعروض حاليا.قالت ليلى إن والدها اتقن الدور حتى أن هناك من يقابلها ويعاتبها على ما يفعله في المسلسل.وأوضحت ليلى أنها عانت لفترة من تقمص والدها للدور أثناء تواجده في المنزل، حيث كان يتعامل […]

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