2020/05/14 | 01:23 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول فريق قضائي عراقي إلى كردستان للإشراف على محاكمة عناصر من "داعش" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/14 | 01:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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