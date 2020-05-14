مصر.. عزل11 برلمانيا خالطوا نائبة مصابة بكورونا

2020/05/14 | 01:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري طارق الخولي، أنه تم عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم نائبة مصابة بكورونا في المجلس.وجاء إعلان الخولي، عبر برنامج “مساء dmc”، المذاع على فضائية “dmc” مساء الثلاثاء، في معرض تعليقه على إصابة النائبة شرين فراج بفيروس كورونا.وأضاف: “نتمنى بشكل عاجل الشفاء للنائبة شرين […]

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