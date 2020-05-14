ابن وزير سعودي ينعي نفسه ويحرق قلب والده

2020/05/14 | 01:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى وزير الإسكان المكلف بوزارة الشؤون البلدية والقروية، في السعودية، ماجد الحقيل، بحرقة وبكلمات مؤثرة ابنه المهند (15 عاماً)، أمس، عبر تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر.وقال والدموع تنهمر من عينيه إن “المهند كان يعرف أنه ليس باقيا، وأن الحياة سوف تأخذه وتمضي”.وانهالت التعازي على الوزير السعودي من قبل المغردين في المملكة […]

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