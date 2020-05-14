شرطة نينوى تلقي القبض على عصابة لسرقة الدور السكنية والمحلات التجارية

2020/05/14 | 01:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني، عن اعتقال عصابة لسرقة الدور السكنية والمحلات التجارية.وقال الحمداني في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الخميس، ان “مديرية مكافحة الاجرام التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وبعد المتابعة المستمرة والبحث والتحري تمكنت من القاء القبض على عصابة تتكون من ( تسعة […]

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