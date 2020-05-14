الحشد الشعبي يحبط تسلل للدواعش جنوب سامراء

2020/05/14 | 01:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت قوات الحشد الشعبي، الخميس، محاولة تسلل لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين....

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