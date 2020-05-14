2020/05/14 | 01:39 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أحبطت قوات الحشد الشعبي، الخميس، محاولة تسلل لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين....
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يحبط تسلل للدواعش جنوب سامراء
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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