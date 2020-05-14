طالب شغاتي يوجه رسالة الى منتسبي جهاز مكافحة الارهاب

2020/05/14 | 01:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه الفريق اول الركن طالب شغاتي، الخميس، رسالة الى منتسبي جهاز مكافحة الارهاب بعد تسنم الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي منصب رئيس الجهاز.

ادناه نص الرسالة:

....................شكر وتقدير ...................الفريق أول الركن الدكتور طالب شغاتي الكناني الى كل منتسبي جهاز مكافحة الارهاب

القادة والآمرين والمدراء والضباط والمقاتلين والمنتسبين الابطال الاشاوس كافةالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في المحن لاتجد الا الرجال يتقدمون الواحد تلو الاخر لضرب الخطر والانتصار عليه من اجيال التنظيمات الارهابية التي تقهقرت على ايدي ابطال جهاز مكافحة الارهاب ، هكذا عشت مع اولادي قادة وامرين ومدراء وضباط ومقاتلين ومنتسبين قصة اقتدار وطنية وبناء وعطاء في النهار والليل قضينا ايام وليالي نبنى مؤسستنا الوطنية من الصفر الى الفخر والاعتزاز منذ شباط 2007 تاريخ تأسيس جهاز مكافحة الارهاب ولغاية تقاعدي عن الخدمة العسكرية كرئيس جهاز مكافحة الارهاب ، هذا الجهاز الذي حارب تنظيم القاعدة الارهابي وتنظيم الدولة الاسلامية الارهابي وتنظيم داعش الارهابي .عمل كبير وبورتريه وطنية توسم بدماء الشهداء والجرحى والاحياء من مقاتلي جهاز مكافحة الارهاب لصناعة طريق النصر والحفاظ على المواطنين والحفاظ على النظام السياسي والامن القومي العراقي .وها انا اليوم اتقدم لكل القادة والآمرين والمدراء والضباط والامرين والمنتسبين كافة بالشكر والتقدير والعرفان على دورهم الوطني الكبير في حماية البلاد والحفاظ على ترابه من دنس الارهاب وفلول اجياله التي هزمناها سوية .كما اتقدم بالشكر والتقدير والعرفان الى عوائل الشهداء في جهاز مكافحة الارهاب واداعو الله ان يلهم عوائلهم النبيلة والعراقية الاصيلة الصبر والسلوان التي أنجبت لنا الابطال من شهداء جهاز مكافحة الارهاب الذي سطروا بدمائهم دروساً وقصص كبيرة لايسع الكلمات في ان تحتضن قصص الاوفياء وهم في عليين شهداء سعداء مازال العالم والعراقيين يتغنون بأسمائهم .اليوم وانا اتذكر الدماء الزكية التي نزفت وتنزف من مقاتلينا الجرحى الذي اتمنى لهم الشفاء العاجل انشالله ، واتمنى لمقاتينا الابطال الاشاوس قادة وآمرين ومدراء وضباط ومنتسبين وافر الصحة والعافية والاستمرار في نهج الحفاظ على شعارنا ( العراق اولاً ) والاستمرار بنفس العزم في ظل القيادة الجديدة لجهاز مكافحة الارهاب ، ان بلادنا وشعبنا هم قوتنا الحقيقية وهذه وصيتي لكم مقاتلينا الابطال بان نبقى على العهد الذي كنا نردده ومازالنا ملتزمين به وستستمرون في ظل قيادتكم الجديدة بالعمل به وهو الحفاظ على امن المواطن والمجتمع والدولة والنظام الديمقراطي الجديد وان نحافظ على سمعتنا التي كسبناها محليا واقليميا ودولياً وان تستمرون بالعمل وترسيخ استراتيجية كسب القلوب والعقول ومطاردة فلول الارهاب اينما كانوا وحرمانهم من صناعة الملاذات الامنة وتجفيف منابع الارهاب وايقاف الدعاية الارهابية لتنظيم داعش الارهابي والتنظيمات التكفيرية .ان بلادنا الجميلة تستحق منا الكثير لكن مازال العراق في بدايات اثار التعافي من الحرب الطويلة التي خاضتها قوات جهاز مكافحة الارهاب والقوات العراقية المشتركة بكل صنوفها التي أكن لها كل الاحترام والتقدير .اشكر الشعب العراقي على دعمه لمسيرتنا اثناء قيادة جهاز مكافحة الارهاب منذ 2007 – 2020 والتي بتوقعنا البسيط اننا اوفينا جزء قليل من الوفاء الى ارضه الطاهرة ونهريه الخالديين دجلة والفرات ، ودعم مقاتلي جهاز مكافحة الارهاب فنحن كنا ملتزمين بالدستور العراقي الدائم وقانون جهاز مكافحة الارهاب وصيانة الحريات العامة والسلم الاهلي ومطاردة الجماعات الارهابية طول الفترة التي عملت بها كرئيس لجهاز مكافحة الارهاب ، وادعو الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي رئيس جهاز مكافحة الارهاب الجديد الى السير والالتزام بنهجنا الذي سرنا عليه والالتزام بالوطنية والمهنية التي جعلت جهاز مكافحة الارهاب من بين الاجهزة الرائدة في العالم لمكافحة الارهاب لقربه من الشعب العراقي .وهنا اتقدم بالشكر والتقدير الى المرجعية العليا في النجف الاشرف على دعمها لجهاز مكافحة الارهاب آبان معارك الجهاز لتحرير المحافظات المحررة .كما لا يسعني الا ان اتقدم الى رؤساء الوزراء على دعمهم لمسيرة بناء وعمل جهاز مكافحة الارهاب اثناء قيادتي كرئيس لجهاز مكافحة الارهاب ، وهنا اغتنم فرصة الشكر والتقدير والعرفان لرئيس الوزراء الاسبق الاستاذ نوري كامل المالكي على دعمه تأسيس جهاز مكافحة الارهاب عام 2006 وصولاً الى لحظة التأسيس في شباط 2007 والعمل على توفير الدعم الوظيفي والعملياتي والمالي لتأسيس جهاز مكافحة الارهاب انذاك الذي اصبح بمرور الوقت مؤسسة وطنية محترفة ، كما اشكر رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي على دعمه ومساندته جهاز مكافحة الارهاب في حرب التحرير للمحافظات العراقية التي سقطت بعد سقوط مدينة الموصل الحدباء 2014 ، كما اشكر رئيس الوزراء الاستاذ عادل عبد المهدي على دعمه لجهاز مكافحة الارهاب ، كما اتقدم بالشكر والتقدير الى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الاستاذ مصطفى الكاظمي لدعمه جهاز مكافحة الارهاب وهم الان سيتلقون الدعم منه خلال الفترة المقبلة .واغتنم الفرصة لكي اتقدم الى السادة رؤساء الجمهورية واتقدم بالشكر والتقدير الى عائلة المرحوم للسيد رئيس الجمهورية الاسبق الاستاذ جلال الطالباني ( رحمه الله ) ، كما اشكر السيد رئيس الجمهورية الاسبق الدكتور فؤاد معصوم ، وهنا اشكر السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح على دعمه جهاز مكافحة الارهاب واسناده التام له متمنياً له دوام الموفقية والنجاح والتقدم في قيادة البلاد وحماية وصيانة الدستور العراقي الدائم لجمهورية العراق .وهنا اتقدم الى رؤساء مجلس النواب الذين عملوا على ادارة السلطة التشريعية وتشريع قانون جهاز مكافحة الارهاب 2016 والتعديل الاول لقانون جهاز مكافحة الارهاب والذي اعطى لجهاز مكافحة الارهاب مكانته القانونية الحقيقية في ضوء الدستور العراقي الدائم لعام 2005 والنظام الديمقراطي في البلاد متمنياً لهم دوام الموفقية والنجاح جميعاً .كما اتقدم الى المثقفين واستاذة الجامعات والاعلاميين وكل من عمل في الدولة العراقية ودعم جهاز مكافحة الارهاب بالعمل والكلمة والتأييد والاسناد بالشكر والتقدير والعرفان رجالاً ونساءاً وشباباً داعيا الله ان يحفظهم وان يعيشوا في بلدهم حياة كريمة مرفوعي الراس دوماً .وهنا اتذكر المرحوم والاخ والصديق اللواء فاضل برواري ( رحمه الله ) ودوره البطولي الكبير الذي لعبه منذ تأسيس جهاز مكافحة الارهاب والى لحظة وفاته ( رحمه الله ) ، واتقدم الى عائلته الكريمة بالدعاء ان يلهمهم الصبر والسلوان ويلهم ذويه واصدقائه ومقاتلينا الاشاوس في جهاز مكافحة الارهاب الصبر والسلوان .واخيراً اتمنى الى الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي رئيس جهاز مكافحة الارهاب كل الموفقية والنجاح في قيادة جهاز مكافحة الارهاب والعمل على ادارته نحو افق جديد بما يحافظ على الاهداف العامة لجهاز مكافحة الارهاب وفقاً للدستور العراقي الدائم لعام 2005 وقانون جهاز مكافحة الارهاب والتعديل الاول لقانون جهاز مكافحة الارهاب .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفريق الأول الركند.طالب شغاتي الكنانيرئيس جهاز مكافحة الارهاب الاسبق١٣ آيار ٢٠٢٠

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