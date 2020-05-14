هل تستقيم الفلاحة التونسية وعمودها الفقري أعوج؟ - مرتضى العبيدي

2020/05/14 | 02:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مرتضى_العبيدي ما من قضية حُظيت بالدعاية الإعلامية مثل قضية المرأة الريفية.



فمنذ العهد البورقيبي السعيد وبرامج التنمية الريفية، الى إحداث "جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالمرأة الريفية" في عهد بن علي، الى عشرات البرامج المتعلقة بـ "التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية" و"تطوير تشغيلية المرأة الريفية"، الى تطبيقة "أحميني" الهادفة الى تمكين العاملات الفلاحيات من الانخراط في منظومة الحماية الفلاحية، حتى أن شركة "أورنج لل ......





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