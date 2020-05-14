2020/05/14 | 02:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية تنفي تطبيق حظر التجوال الشامل وتصدر عدة قرارات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/14 | 02:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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