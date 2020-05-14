الصحة العالمية: فيروس كورونا قد يستمر لسنوات

2020/05/14 | 03:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت منظمة الصحة العالمية، استمرار فيروس كورونا لسنوات، مؤكدة استحالة التنبؤ بموعد السيطرة على الجائحة.

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