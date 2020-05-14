للسيطرة على سوق المافيا.. إيطاليا تصحح أوضاع المهاجرين

2020/05/14 | 03:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة الإيطالية، الأربعاء، تنظيم أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في القطاع الزراعي أو كمساعدين محليين بشكل مؤقت للسيطرة على السوق السوداء والسماح لهم بالحصول على الرعاية الصحية في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في مؤتمر صحافي "توصلنا إلى نتيجة مهمة (...) في إطار مكافحة الجريمة وفي وضع حد للسوق السوداء في الوظائف".

وأوضح كونتي أنّ العمال المهاجرين سيضمنون "مستوى مناسبا من الرعاية الصحية" في مواجهة "هذه الأزمة الصحية الاستثنائية".

وكل صيف يأتي الآلاف من العمال الأفارقة، إضافة إلى عمال بلغاريين ورومانيين، إلى إيطاليا للمشاركة في حصد الفواكه والخضروات.

وهم يحصلون عادة على رواتب متدنية نظير ساعات عمل طويلة وينامون في مخيمات غير صحية.وتستغل عصابات المافيا الكثير منهم في أنشطة غير قانونية.

وسيتعين على المستفيدين من المخطط الجديد أن يثبتوا أن لديهم خبرة في العمل في القطاع الزراعي أو المحلي.



كما يطالب المرسوم الحكومي باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن ونظافة سكن العمال.

ووصف عدد من المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية، بما في ذلك منظمة أوكسفام الإيطالية والمنظمات المرتبطة بالكنيسة، الاجراء بأنه "خطوة أولى مهمة (...) نحو الاعتراف بحقوق مئات الآلاف من الأجانب الموجودين" في إيطاليا و"الدفاع عن كرامتهم".

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