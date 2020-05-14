المكسيك.. ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 40 ألفا

2020/05/14 | 03:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت المكسيك، اليوم الخميس، ارتفاعا بعدد الاصابات بفيروس كورونا ليصل الى 40 ألفا.

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