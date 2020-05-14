2020/05/14 | 03:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى فريق باحثين في جامعة طوكيو إلى استخدام نتائج محاكاة قاموا بها مؤخرا لاستكشاف نواة كوكب المريخ، للتعرف على طبيعة الكوكب والتأكد من النظريات حول أصله ونشأته.

وقام الباحثون بعمل محاكاة للظروف الموجودة في قلب الكوكب الأحمر لدراسة عنصري الحديد والكبريت.



ويعتقد العلماء أن نواة المريخ تتألف معظمها من الحديد مع بعض العناصر الأخف مثل الكبريت.

ويسعى الفريق إلى مقارنة نتائج بحثهم بملاحظات المسبار الفضائي التابع لوكالة ناسا، "إنسايت"، الذي يقوم منذ عام 2018 برصد أنشطة زلزالية على المريخ.

ويعتقد العلماء أن الموجات الزلزالية تعطي معلومات هامة عن الكوكب نظرا لأنها تنتقل عبره وتقدم لمحة عن داخله.

وقال المشرف الرئيسي على الدراسة اليابانية، الدكتور كيسوكي نيشيدا، عالم الكواكب في جامعة طوكيو: "إن استكشاف المناطق الداخلية العميقة للأرض والمريخ والكواكب الأخرى هو أحد أكبر حدود العلم".

ويقول الفريق إنه بقراءة نتائج بحثه سيمكن معرفة ما إذا كانت نواة الكوكب تتكون من الحديد والكبريت في المقام الأول أم لا، وإذا كان الجواب هو "لا" "فسوف "نعلم شيئا عن أصل الكوكب".

وعلى سبيل المثال، إذا كان قلب المريخ يحتوي على السيليكون والأكسيجين، فإن ذلك سيعني أنه على غرار كوكب الأرض وقع تحت تأثير قوة كبيرة أثناء تكوينه.

وأضاف الباحث أن العلماء "على وشك معرفة" المواد التي تكون منها المريخ وكيفية نشأته.

ويسعى الفريق إلى معرفة بيانات المسبار عن موقع وطبيعة طبقات الصخور تحت سطح المريخ من القشرة إلى القلب.

ويقع المريخ على بعد حوالي 55 إلى 400 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض بحسب بعده عن الشمس.



ويقول الفريق الياباني إن الوصول إليه صعب للغاية ومكلف ويحتوي على مخاطر، لذلك استخدموا طريقة المحاكاة في بحثهم.

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