"القولبة".. تقنية مبتكرة لمساعدة المصابين بفيروس كورونا على التنفس

2020/05/14 | 06:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح من المعتاد في المستشفيات، سماع آهات المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذين يصعب عليهم التنفس جراء انتشار الفيروس في كامل قصباتهم الهوائية.ولم تعد أجهزة التنفس الاصطناعية متوفرة للجميع خصوصا وأن أعداد المصابين لم تتوقف عن الارتفاع يوما بعد يوم، ولا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، البلد الأكثر تضررا من وباء كورونا الذي انطلق من ووهان الصينية نهاية 2019.

لذلك، توصل أطباء أميركيون إلى فكرة مثيرة للدهشة، أسماها البعض بحسب صحيفة نيويورك تايمز "القولبة"، وهي عملية قلب المريض على بطنه لإراحة جهازه التنفسي.

ويمكن لهذه الوضعية أن تحسن عملية التنفس للمصابين بفيروس كورونا، بحسب شهادات أطباء تحدثوا لنيويورك تايمز.

وضيق التنفس هو السمة المميزة للفيروس التاجي الذي أصاب أكثر من أربعة ملايين شخص عبر العالم، وتسبب في مقتل نحو 294 ألفا.

وتستند الفكرة إلى المبادئ الأساسية لعلم وظائف الأعضاء والجاذبية.



فالاستلقاء على البطن يساعد المرء على فتح الممرات الهوائية في الرئتين التي تضغط عليها السوائل والالتهابات التي تسببها عدوى الفيروسات التاجية.

الدكتورة ميشيل نغ جونغ، رئيسة أقسام الرعاية الحرجة والطب الرئوي في كلية ألبرت أينشتاين للطب في برونكس بنيويورك، قالت إن "القفص الصدري لا يمكن أن يتحرك بالطريقة المعتادة والمريض على السرير، لذلك من المهم التفكير في طريقة نساعده بها".

وقبل تفشي وباء الفيروس التاجي، تم استخدام هذه الطريقة مع المرضى الذين كانوا يعانون من مشاكل التنفس، ولكن ليس كما هو الحال الآن.

في المقابل، يقول أطباء إن تحويل المرضى المخدرين على بطونهم "مناورة تتطلب وعيا بالمخاطر".

والقولبة، عملية ليست بالهينة، وفق مختصين، وقد يتطلب إجراؤها إشراك ما لا يقل عن ثمانية أشخاص من السلك الطبي وشبه الطبي.

ويحرص القائمون عليها، على تحريك المريض بعناية فائقة تجنبا لإزاحة أنبوب التنفس أو الخطوط الوريدية بعناية.

ومع وصول العديد من المصابين بفيروس كورونا المستجد، عاودت الطواقم الطبية هذه العملية، لكن ليس للمخدرين من المرضى فحسب، بل حتى أولئك الذين لا يزالون على وعيهم التام، ولكن يشتكون من ضيق التنفس بسبب كوفيد- 19.

طبيب الرئة والعناية الحرجة في مستشفى ماساتشوستس العام، كوري هاردين، قال في هذا الصدد "هناك الكثير من الأدلة على أن القولبة تقلل بالفعل من الوفيات، ولا يوجد الكثير من التقنيات التي يمكن أن تساعدنا في التخفيف على المصابين بالفيروس التاجي".

يذكر أن دراسات أخرى حذرت من إمكانية أن تكون القولبة خطرة على بعض المرضى.

ويحذر المنتقدون للفكرة من احتمال اختناق البعض، خصوصا أولئك الذين يعانون من انخفاض في أكسجين الدم، إذ قد تتسبب القولبة في انخفاض حاد في مستوى الأكسجين لديهم، وقد يفضي ذلك إلى الموت، وفق البعض.

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