2020/05/14 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طه_رشيد سيرجي حليمي ..ترجمة طه رسيدالاتحاد السوفيتي ان اسم اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، لا يشير في البداية إلى الأرض بل إلى فكرة "الثورة العالمية"، التي ستكون حدودها حدود الانتفاضة التي انتصرت في روسيا، ولها حدود في أماكن أخرى.



في الزاوية العلوية اليسرى من العلم الأحمر الضخم ، يرمز المنجل والمطرقة إلى الدولة الجديدة ، التي سيكون أول نشيد وطني لها، نشيدا امميا.مؤسس الاتحاد السوفي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لينين في قرن - طه رشيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لينين في قرن - طه رشيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).