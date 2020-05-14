الفتح: الحكومة ستبدأ مفاوضتها مع اميركا لسحب قواتها الشهر الحالي

2020/05/14 | 07:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد تحالف الفتح العراقي، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والفريق الذي شكله لمراجعة الاتفاقية الاسترايجية مع اميركا ستبدأ مفاوضاتها مع واشنطن خلال...

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