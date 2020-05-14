2020/05/14 | 07:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خلية الأزمة النيابية في العراق، سبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد وعلى وجهة الخصوص العاصمة بغداد، فيما طالبت بإعادة فرض ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزمة النيابية تكشف سبب ارتفاع الإصابات بكورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزمة النيابية تكشف سبب ارتفاع الإصابات بكورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).