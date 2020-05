تغريدات جديدة من صفحة الأميرة المعتقلة بسمة بنت سعود

2020/05/14 | 07:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تغريدة من الحساب الرسمي للأميرة السعودية بسمة بنت الملك سعود بن عبد العزيز، المعتقلة منذ سنة، عن انقطاع الاتصال بها منذ منتصف شهر أبريل الماضي.وجاء في تغريدة من حساب الأميرة على تويتر، الذي يشرف عليه مكتبها الإعلامي الخاص، "انقطاع التواصل الأسبوعي المباشر وغير المباشر وبصورة تامة مع صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت سعود منذ أول تغريدة في 17 من أبريل 2020 ".

وتابع القائمون على الحساب "لم نتلق إلى الآن أي معلومات حول وضعها الصحي أو القانوني".

انقطاع التواصل الأسبوعي المباشر وغير المباشر وبصورة تامة مع صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت سعود منذ اول تغريدة في 17 من ابريل 2020 ولم نتلقى الى الان اي معلومات حول وضعها الصحي أو القانوني المكتب الإعلامي الخاص— الأميرة بسمة (@PrincessBasmah) May 13, 2020

وجاء في تغريدة أخرى "يود المكتب الإعلامي توجيه أنظار أصحاب القرار والسلطات المعنية في هذا الشهر الفضيل إلى حالة صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود التي اعتقلت هي وابنتها الشريفة سهود في 28 من فبراير 2019 من دون تهمة تذكر".

يود المكتب الإعلامي توجيه انظار اصحاب القرار والسلطات المعنية في هذا الشهر الفضيل الى حالة صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود التي اعتقلت هي وابنتها الشريفة سهود في 28 من فبراير 2019 من دون تهمة تذكر— الأميرة بسمة (@PrincessBasmah) May 13, 2020

صحيفة "بزنس إنسايدر" الأميركية نقلت عن أحد المقربين من الأميرة بسمة قوله إن تغريدتها الأخيرة في 16 أبريل الماضي كلفتها قطع الاتصال بينها وبين العالم الخارجي.

والمصدر طلب من الصحيفة عدم الكشف عن هويته " لتفادي أي انتقام" تقول بيزنس إنسايدر.

وأضاف المصدر إن الأميرة ربما لن تكون قادرة على القيام بأي اتصال بعد الآن.



وتابع "قبل هذا، كانت هناك مكالمة أسبوعية، واحدة من بسمة والأخرى من ابنتها".

ولم يذكر المصدر ما إذا كان قد تم قطع الاتصال مع سهود، ابنة بسمة أيضا، أم لا.

وبعد وقت قصير من نشر الأميرة بسمة تغريداتها منتصف أبريل، تم اختراق حسابها وحذف جميع تغريداتها.

وقال المصدر إن استعادة الحساب تطلب نحو أسبوعين، ليعاد نشر مناشداتها في 27 أبريل.

Imprisoned Saudi Princess Basmah had all her communications cut after she broke her 13-month silence to beg Mohammed bin Salman for mercy on Twitter https://t.co/fdgGX4wFc1— Insider (@thisisinsider) May 13, 2020

كما تم حذف موقع الأميرة بسمة الرسمي في نفس الوقت الذي تمت فيه إزالة التغريدات تقريبًا.

وكالة فرانس برس، ذكرت في وقت سابق إن عائلة الأميرة بسمة متخوفة من احتمال إصابتها وابنتها بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر بسرعة خلال الأسابيع الماضية في المملكة.

وأكد موظف في السجن لعائلة الأميرة تسجيل عدد من الإصابات بالفيروس في السجن، ولم ترد السلطات السعودية على طلب التعليق على المسألة، تضيف فرانس برس.

والأميرة بسمة هي أصغر أولاد الملك السعودي الراحل سعود بن عبد العزيز، وكانت تستعد للسفر إلى سويسرا على متن طائرة خاصة في مارس العام الماضي، قبل وصول مجموعة من الرجال إلى مسكنها في جدة.

وأخبر هؤلاء الأميرة أنهم قدموا لمرافقتها لحضور اجتماع خاص مع العاهل السعودي، بحسب المصدرين، وقررت سهود مرافقة والدتها، وتم نقلهما مباشرة إلى سجن الحاير.

"صحّتها متدهورة"..



مخاوف من انتقال كورونا الى الأميرة بسمة بن سعود بعد انتشاره في سجنها

وتعمّق قلق العائلة أكثر بعد مخاوف من احتمال انتشار فيروس كورونا المستجد داخل سجن الحاير.

وفي شهادة مكتوبة إلى الأمم المتحدة قالت العائلة إن سبب احتجاز الأميرة بسمة مرتبط على الأرجح بـ"سجلها كناقد علني للانتهاكات في بلادنا"، بالإضافة إلى أسئلتها حول ثروة الملك سعود التي قامت الدولة بتجميدها.

وتتخوف العائلة من أن احتجازها دون توجيه أي اتهام قد يهدف إلى "التخلص من الأميرة"، بحسب الوثيقة.

وأكدت الوثيقة المكتوبة أنه تم اعتبار الأميرة أيضا حليفة لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف الذي حل ولي العهد الحالي محله في عام 2017.

واعتقلت الأميرة بسمة في شهر فبراير من السنة الماضية، وهي تستعد للسفر للعلاج في سويسرا مع ابنتها سهود الشريف.

ووجهت للأم وابنتها تهمة محاولة تزوير جواز سفر، وفق ما قالته وكالة رويترز وقتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تغريدات جديدة من صفحة الأميرة المعتقلة بسمة بنت سعود) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تغريدات جديدة من صفحة الأميرة المعتقلة بسمة بنت سعود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).