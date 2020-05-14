الوقف السني يرفض اعادة فتح المساجد في نينوى

2020/05/14 | 07:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عبرت مديرية ديوان الوقف السني في محافظة نينوى يوم الخميس عن رفضها لإعادة افتتاح المساجد بالمحافظة.

وقالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قرار فتح المساجد واقامة صلوات التراويح فيها بيد خلية ألازمة المركزية التي لم ترد منها اية تعليمات بهذا الخصوص".

وكان رئيس خلية الازمة محافظ نينوى نجم الجبوري اوعز بالسماح بافتتاح المساجد والجوامع لإقامة صلاة التراويح حصرا اعتبارا من يوم امس الاربعاء.

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