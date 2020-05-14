العراق يتأثر بأطراف كتلة مدارية

2020/05/14 | 08:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الخميس ان يتعرض العراق الى كتلة مدارية ترتفع معها معدلات درجات الحرارة.

وقال عطية في منشور على الفيسبوك اليوم، ان "مناطق شمال اوربا على موعد مع نزول قطبي شديدة البرودة يبدو متأخرا بعض الشيء يمتد الى دول المغرب العربي".

واضاف انه "تسبب عن ذلك دفع كتلة حارة جدا مدارية، افريقية المنشأ نحو دول تركيا و اليونان وجنوب شرق أوروبا التي ستعيش أجواء حارة جدا بحرارة تتراوح مابين 38--44 درجة مئوية ."

وتابع عطية "اما العراق وشمال شبه الجزيرة سيتاثران بأطراف هذه الكتل الحارة فقط" .

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