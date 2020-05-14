الحشد الشعبي يشتبك مع داعش في محيط سامراء ويحبط تسللاً لهم فجر اليوم

2020/05/14 | 09:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت قوات الحشد الشعبي، الخميس، إحباط تسلل لعناصر داعش في منطقة تل الذهب جنوبي مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.وقال الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، إن “قوة من اللواء 41 اشتبكت مع عناصر في تنظيم داعش كانوا يرومون التسلل إلى منطقة تل الذهب جنوبي سامراء”.وأضاف، أن “عناصر التنظيم كانوا يخططون لاستهداف […]

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