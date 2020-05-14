الحشد واستخبارات صلاح الدين يصلان لمضافات جديدة أنشأها داعش

2020/05/14 | 09:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الحشد الشعبي، امس الاربعاء، من ضبط عدة مضافات تابعة لتنظيم داعش الإجرامي ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان قوة من اللواء السادس بالحشد وخلية استخبارات صلاح الدين نفذا عملية نوعية في قرية السلام والبوهراط وتم العثور عل عدة مضافات جديدة تم تدميرها بالكامل.واضاف ان المضافات

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