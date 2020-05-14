الحشد والاتحادية يقطعان ممرات تسلل عناصر داعش شمال غرب كركوك

2020/05/14 | 09:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، امس الأربعاء، حملة واسعة لملاحقة فلول داعش شمال غرب كركوك، فيما تم قطع طرق تسلل عناصر التنفيذ لتنفيذ هجماته.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان قوة من اللواء 15 وقوات من التعبئة التابعة لمحور الشمال في الحشد وبالاشتراك مع الشرطة الاتحادية اطلقت عملية امنية في مناطق شمال

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