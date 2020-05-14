2020/05/14 | 09:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مركز الشهيد أبو مهدي المهندس الثقافي، امس الأربعاء، مبادرة لزيارة الكوادر الطبية في عدة مستشفيات بالعاصمة بغداد، فيما تم توزيع وجبات السحور على الاطباء والممرضين الساهرين على راحة المرضى.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان قسم الدعم والإسناد اللوجستي التابع لمركز الشهيد أبو مهدي المهندس الثقافي قام بزيارة مستشفيات العاصمة تقديرا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز الشهيد المهندس يطلق مبادرة للتواصل مع الكوادر الطبية في مستشفيات بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز الشهيد المهندس يطلق مبادرة للتواصل مع الكوادر الطبية في مستشفيات بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).