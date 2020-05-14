الأجواء تتحضر لـ”السخونة العالية”.. وفرص أمطار جديدة في هذا الموعد

2020/05/14 | 09:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اكدت متنبئون جويون استمرار تأثر البلاد بإمتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط والطقس في المناطق كافة مشمسا الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية حيث تظهر سحب عالية الإرتفاع تغطي الاجواء.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي إنه “ترتفع درجات الحرارة في عموم مدن البلاد لتسجل 🌡دهوك 27 🌡الموصل 28 🌡اربيل 27 🌡السليمانية […]

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