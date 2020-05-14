السعودية تشتري أكثر من ألف صاروخ


السعودية تشتري أكثر من ألف صاروخ
2020/05/14 | 09:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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