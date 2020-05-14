الحشد الشعبي يضبط مضافات جديدة أنشأها “داعش” في صلاح الدين

2020/05/14 | 09:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمكن الحشد الشعبي، من ضبط عدة مضافات تابعة لتنظيم “ داعش” الإجرامي ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء السادس بالحشد وخلية استخبارات صلاح الدين نفذا عملية نوعية في قرية السلام والبوهراط”.وأضاف البيان أنه “تم العثور عل عدة مضافات جديدة تم تدميرها […]

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