خلية الازمة في واسط تتحدث عن حظر التجوال وتحذر من وقوع اصابات كثيرة بكورونا

2020/05/14 | 09:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت خلية الازمة في محافظة واسط، الخميس، على قرار حظر التجوال الجزئي والشامل بالمحافظة، فيما حذرت من وقوع اصابات كثيرة بكورونا.وقال رئيس الخلية في بيان تلقته وكالة صدى “هناك تساؤلات حول قرارات واجراءات خلية الازمة في محافظة واسط فيما يخص حظر التجوال والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية الوقائية الخاصة بوباء كورونا”، مبينا ان “جميع قرارات

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