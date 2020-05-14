منوتشين: أمريكا ستعيد فتح الاقتصاد ببطء

2020/05/14 | 09:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الأربعاء إنه ستتم إعادة فتح الاقتصاد ببطء، وحذر من أن الانتظار أكثر من اللازم يهدد بحدوث أضرار اقتصادية بالغة.

وقال منوتشين في مقابلة مع محطة فوكس نيوز التلفزيونية ”سنفتح الاقتصاد ببطء“.

وأضاف ”لكن هناك أيضا خطر الانتظار أكثر من اللازم، يوجد خطر تدمير الاقتصاد الأمريكي والتأثير الصحي الذي يسببه ذلك“.

وقال الوزير إنه يتوقع أن يكون الربع الثاني ”سيئا جدا“ لكن إذا أعيد فتح الاقتصاد بأمان فستكون الأرباع التالية أفضل، وفي العام القادم ”سيعود اقتصادنا عظيما مجددا“.

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