كورونا تشمل 360 الف منتسب صحي وأمني بالاراضي

2020/05/14 | 09:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مدير بلديات بغداد المهندس ياسر القريشي، الخميس، عن تلقي اسماء 360 الف منتسب من وزارتي الصحة والداخلية وعمليات بغداد لشمولهم بتوزيع قطع الأراضي نظرا لدورهم في مكافحة كورونا.وقال القريشي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المحافظة بصدد عقد اجتماع مع وزارة الصحة ودائرتي صحة بغداد الكرخ والرصافة لوضع الاليات […]

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